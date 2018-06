Statistikapomm: suure Brasiilia saldo pisikese Šveitsi vastu on negatiivne

Brasiilia on ainus meeskond, kes on osalenud kõigil MM-finaalturniiridel.

Brasiilia on suurfavoriit võitmaks oma kuuendat MM-tiitlit. Viimasest 21 mängust on sambamaa pojad kaotanud vaid ühe.

Seni koondises 85 mänguga 55 väravat löönud Neymar on favoriit kuldse saapa ehk enim väravaid löönud mängija tiitlile. Head vormi näitas PSG eest mängides saadud ja operatsiooni vajanud jalavigastusest paranenud ründetuus viimases kahes maavõistlustes, kus pani võrgu sahisema.

Suurturniiridel on brasiillased samas viimasel ajal põrunud: 2014 kodusel MMil saadi häbistav 1:7 kolakas Saksamaalt, 2015 Copa Americal kaotati esimeses play-off-ringis ning aasta hiljem ei pääsenud viiekordsed meistrid isegi alagrupist edasi.

Šveitsi hoog pole samuti laita – viimasest 17 mängust on kaotatud vaid üks.

Arvestades maailma jalgpalli üldisi jõujooni on väga üllatav Brasiilia ja Šveitsi omavaheliste mängude saldo – Brasiilia on võitnud kaks mängu, Šveits kolm. Lisaks on tehtud ka kolm viiki.