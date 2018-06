Statistikapomm: Lõuna-Korea võtab vastu Zlatanita Rootsi

Rootsi osaleb finaalturniiril 12. korda. Seni on võidetud 16 mängu, viigistatud 13 ja kaotatud 17. Medaleid on võidetult kolmelt MMilt – pronksid 1950 ja 1994 ning hõbe 1958. Viimane turniir toimus Rootsis ja brasiillased kurvastasid finaalis Stockholmi publikut 5:2 võiduga, kusjuures võõrustajad läksid kohtumist neljandal minutil juhtima.

Väravatega on üldse Rootsil kehvasti – viimases kolmes maavõistluses ei saadud võrku sahisema.

Rootsi on üks meeskondades, keda on MMidel saatnud suurem edu, kui piirkondlikel meistrivõistlustel. EMil jõudsid nad parima tulemusena poolfinaali – aasta oli 1992 ja seegi turniiri peeti Rootsis.