Statistikapomm: no seekord tuleb Inglismaa raudselt maailmameistriks!

Oh neid inglasi küll. Mida nende kohta öelda, mille üle ei ole varem lõpmatuseni nalja visatud. Jalgpalli sünnimaa ainus MM-tiitel pärineb aastast 1966, mil turniiri võõrustati, ja edaspidi on iga MMi eel öeldud, et viimane aeg on rändkarikas taas koju tuua. Ja mitte kunagi ei saada sellele ligilähedalegi. Tänavu üritatakse tiitlit püüda juba 15. korda. Varasemalt on võidetud 26 mängu, viigistatud 20 ja kaotatud 16.