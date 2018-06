Islandi kangelane: teadsin täpselt, kuhu Messi penalti lööb

63. minutil Messi penaltile käed ette saanud Halldorsson aimas õigesti, et Messi lööb temast paremale. «Tegin kodutööd, sest teadsin, et selline olukord võib tekkida. Vaatasin hulgaliselt Messi penaltilööke ja ka seda, kuidas olin ise viimaste löökide ajal käitunud,» vahendab AFP mängu parimaks valitud islandlase sõnu.

«Püüdsin argentiinlaste pähe pugeda, et nad minust mõtleksid. Mul oli juba enne mängu hea tunne – aimasin, et ta lööb sinnapoole,» lisas Haldorsson, kes võrdles viiki esmakordselt MM-finaalturniiril osaleva Islandi jaoks võiduga. Tema sõnul on emotsioon sama vägev kui kahe aasta eest Islandi ajaloo esimesel EM-finaalturniiril Portugaliga viigistamise järel. Toona jõudis avamängus üllatuse pakkunud Island lõpuks koguni veerandfinaali.