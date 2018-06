Šadeiko jättis Ratingenis võistluse pooleli, Klaup liigub rekordigraafikus

Kevadisel Götzise võistlusel sai Šadeiko mäletatavasti kaugushüppes nulli, mis tähendab, et tulemust Türilt pärit mitmevõistlejal tänavusest hooajast kirjas veel pole. Berliini EMile on ta siiski pääsemas, sest norm (5900 p) on eelmisest aastast täidetud (normitäitmise periood algas mullu vaid mitmevõistlejatel ja maratoonaritel). Tõsi, võistluskulud tasutakse vaid nendel sportlastel, kes on normi täitnud sel hooajal (k.a Berliini EMil).