Hõbeliigas pronksi võitnud Avo Keel: ma ei tea, mis poolfinaalis juhtus

Keel ütles, et on pronksi üle õnnelik. «Olen selle võiduga väga rahul, sest pärast poolfinaali kaotust ei olnud meie meeskond eriti heas seisukorras. Kaks nädalat tagasi olime me väga heas hoos, ent ma ei tea, mis juhtus poolfinaalis Valgevenega. Pärast poolfinaali kaotust oli ülimalt oluline, et suutsime pronksikohtumise võita,» sõnas Keel.