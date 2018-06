Otseblogi: kas eelmisel MMil säranud Costa Rica üllatab jälle?

Enne mängu:

Costa Rica on E-grupis, kuhu kuuluvad veel Brasiilia ja Šveits, küll autsaider, aga ei tasu unustada, et neli aastat tagasi alistas Kesk-Ameerika riik alagrupis Uruguay ja Itaalia ning jõudis lõpuks veerandfinaali. Tõsi, Costa Rica koosseisus napib värskust, ent see-eest ei lasu neil ülearu suuri pingeid. Kui ülejäänud kolmele on edasipääs kohustus, siis Costa Ricale eesmärk.