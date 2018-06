Penaltil eksinud Messi valutab südant

«Muidugi on mul valus, sest eksisin penaltil. Oleksin ma skoorinud, oleksid nemad oma mängu rohkem avanud ning meil oleks enam sööduvariante tekkinud. Mõru maik on suus, sest me ei saanud kolme punkti, mida väärinuks. Alustada turniiri võiduga on tähtis, kuid nüüd on meil aeg mõelda Horvaatia peale,» sõnas Messi.