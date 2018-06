Gerd Kanter: valgus on tunneli lõpust paistma hakanud

«Valgus on tunneli lõpust paistma hakanud,» muigas Kanter nii enda kui Kupperi hetkeseisu hinnates. «Pikalt oli seis meie mõlema jaoks kehva (Kanter ja Kupper vaevlesid erinevate vigastuste küüsis - toim.). Õnneks saime nüüd ühe aparaadi, mis aitab lihased lõdvaks teha. See on aidanud vigastustest paraneda.»

Kui Kanteril on EM-norm vähemalt eelmisest hooajast täidetud*, siis Kupper sai 63.50st jagu viimati 2016. aastal. Berliini-piletit on tal aega püüda juuli lõpuni.

«Martinil tuli heitetreeningutesse sisse kolmenädalane paus. Käevigastusest on ta nüüd jagu saanud. Tema puhul on kõik kinni tehnikas. Vanad vead, mille olime vahepeal juba eemaldanud, tulid nüüd uuesti välja. Kui kõik on korras, ei tohiks 63-65meetrised heited tema jaoks probleem olla. On suur vahe, kas sa lähed EMile ühe napi normitäitmise või stabiilse 64-65meetriste võistluste seeria pealt,» lisas Kanter.