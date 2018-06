Selgus Kontaveidi esimese ringi vastane Mallorca turniiril

Varem ei ole Kontaveit kunagi Mariaga kohtunud, kuid viimaste turniiride põhjal võib favoriidiks pidada just nimelt eestlannat. 30-aastane sakslanna ei ole sellel hooajal turniiridel erilist edu näidanud. Samas eelmise aasta lõpus suutis Maria kohati mängida väga head tennist ning jõudis ITF-i turniiridel isegi finaalidesse välja.

Anett Kontaveit on peale ootamatut koostöö lõppu oma endise treeneriga küllalti kehvasti esinunud. nüüd peaks olema juba piisavalt aega, et uue peatreeneri käe all uuesti häid tulemusi tegema hakata. Varem Kontaveit Mallorca turniiril mänginud ei ole. Eestlanna jaoks on Hispaania turniir hea ettevalmistus Wibledoni turniiriks, sest ka Hispaanias mägitakse murukattega väljakul.