Otseblogi: suursoosik Brasiilia alustab MMi Šveitsi vastu

Enne mängu:

Kuigi Brasiilia on Euroopas toimunud finaalturniiridest võitnud vaid ühe (1958 Rootsis), on tegu tänavuse MMi ühe suursoosikuga. Staaridest koosneva meeskonna suurim pluss on see, et nad ei toetu vaid koondise kaptenile Neymarile.