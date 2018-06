Lõuna-Korea treenerid vedasid rootslastest skaute ninapidi

Nimelt viibis Lõuna-Korea koondis enne MMi treeninglaagris Austrias, kuhu oli Rootsi poolt salainfot koguma saadetud üks koondise treeneritest. Alguses üritas rootslasest luuraja saada staadionile sisse kuid isegi see ei aidanud, et rootslane üritas mängida tavalist turisti.

Siiski õnnestus rootslasel treeninguid jälgida tänu kõrgtasemelisele teleskoobile ning kaamerale. Nimelt võttis Rootsi skaut ette pika reisi mägedesse, kust ühest majast oli tänu varustusele võimalik suurepäraselt treeningut jälgida, vahendab ESPN.

Nüüd tuli välja, et Lõuna-Korea treenerid olid selleks valmis, et rootslased võivad neid jälgida. Korea treenerid otsustasid oma mängijatele antud särgid ära vahetada, et kõikidel mängijatel oleksid reaalsusest erinevad särginumbrid.

«Me vahetasime kõikide mängijate särgid ära, et meie vastased ei saaks kõigest aimu ja selleks, et neid segadusse ajada. Välismaalastel on väga keeruline teha vahet Aasia inimestel, ning see oli meie põhiline mõte, kui me särke vahetasime,» rääkis Lõuna-Korea treener Shin Tae-yong.