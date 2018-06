Täna: kas Inglismaa alustab MMi võidukalt?

Inglismaa kõrgliiga on küll rikkaim ning paljude hinnangul ka keskmise taseme poolest tugevaim, kuid samas on ajalugu näidanud, et koondise tasemel ei suudeta potentsiaali ära kasutada. Inglismaa suurim täht on Tottenhami esiründaja Harry Kane, kes nimetati ka meeskonna kapteniks. Ning nagu inglasele kohane, ei jäänud ka Kane’il enne finaalturniiri optimismist puudu. «Võimatu on MM-tiitlist mitte unistada. Usun, et suudame võita – igaüks suudab. Ma ei saa ju öelda, et me ei võida niikuinii,» arutles Kane.