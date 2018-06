Pärnu Võrkpalliklubi kapten siirdub Saaremaa Võrkpalliklubisse

Viimased neli hooaega on Palmar veetnud Pärnu võrkpalliklubis, kus tema kanda oli ka meeskonnna kapteni roll. «Tundus, et on õige aeg edasi liikuda ja Saaremaa Võrkpalliklubi tundus selleks parim variant. Saaremaa klubi on küll veel väga noor, kuid juba eelmisel aastal oli näha, et seal tehakse asja professionaalselt ja kõrgete sihtidega. See läheb minu mõtetega hästi kokku,» kommenteeris Palmar klubivahetust.