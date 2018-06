Statistikapomm: Kolumbia kingitus maailmale on vutiajaloo ekstravagantseim väravavaht

Kolumbial on käsil nende vutiajaloo kuues MM. Seni peetud 18 kohtumisest on võidetud seitse, viigistatud kaks ja kaotatud üheksa. Nende parim turniir oli neli aastat tagasi Brasiilias, kus (üpris nõrgast) alagrupist edeneti täiseduga, alistati seejärel 2:0 Uruguai, kuid lõpuks tuli veerandfinaalis tunnistada võõrustajate 2:1 paremust.

Kolumbia põhiväravavahiks on juba 11 aastat olnud David Ospina, kes on selle ajaga saanud vöö vahele 86 maavõistlust. Riigi suurimaks kingituseks jalgpallimaailmale oli aga möödunud sajandi lõpus koondist esindanud Rene Higuita, kelle tegi maailmakuulsaks Wembley staadionil näidatud tõrje (mis oli tarbetu, kuna suluseisulipp oli niigi püsti). Higuita lõi Kolumbia koondises tihti ka karistuslööke ning rahvusmeeskonnas jäi tema arvele ka kolm väravat – neist üks 1988 Helsingis toimunud maavõistluses Soomele.

Kolumbial on üldse raskusi väravate löömisega – nende suurim täht võib olla ründetuus Radamel Falcao, kuid valiksarjas löödi 18 mänguga kõigest 21 väravat. Sellest piisas seitsmeks võiduks ja kuueks viigiks, mis andis 10 meeskonna konkurentsis neljanda koha.

Ka Jaapan alustab oma kuuendat MMi. Kokku on seni võidetud neli ja viigistatud samuti neli kohtumist, kaotatud aga suisa üheksa. Alagrupist on edasi jõutud kahel korral: 2002 kaotati kodusel turniiril kaheksandikfinaalis 0:1 Türgile ja 2010 penaltitega Paraguaile.

Jaapani esimeseks MM-finaalturniiriks oli 1998 Prantsusmaal toimunud võistlus, mis tähendab, et kõik nende kuus MMi on tulnud järjepanu. Seekord edestati valikgrupis ühe punktiga Saudi Araabiat ning Austraaliat.

Jaapani peatreener on koondist 12 mängus esindanud endine poolkaitsja Akira Nishino, kes võttis vaid kaks kuud enne MMi algust ameti üle Vahid Halilhodžicilt. Ametlikult sai serblane ametist priiks kehvade tulemuste tõttu, mitteametlikult oli hundipassis süüdi aga mehe ebameeldiv ja Jaapani kultuuriga mittesobiv iseloom. Mais kaebas Halilhodžic vallandamise tõttu Jaapani jalgpalliliidu ka kohtusse.

Meeskonna trumbiks on kogemused – kolmel palluril on ette näidata üle 100 koondisemängu.

Kolumbia ja Jaapan on varem omavahel kohtunud kolmel korral. Kaks mängu on lõppenud Kolumbia võiduga, korra on lepitud viiki. MMil loositi koondised samasse alagruppi ka neli aastat tagasi, ja toona olid Kolumbia võidunumbrid 4:1, kuigi veel poolajale mindi 1:1 viigiseisult. Suurt rolli mängis tulemuses poolajal sisse vahetatud James Rodriguez, kes lõi kohtumise viimase värava ning krooniti MMi lõpus ka turniiri suurimaks skooritegijaks.