Venemaa võitis MMi avamängus Saudi Araabiat 5:0. 5:0! Vaid Itaalia on suutnud avamängus võõrustajana rohkem domineerida, kui 1934 alistati 7:1 USA. Venelaste vastaseks teise ringi avakohtumises on Egiptus, kel pole pärast esimese mängu 0:1 kaotust enam tagasiteed. Positiivse uudisena on Egiptuse ridades tagasi aga nende talisman Mohamed Salah.