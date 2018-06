Ebaõnnestunud Ronaldo büst Madeira lennujaamas vahetati välja

Algse büsti autor Emanuel Santos ütles eelmisel aastal, et kuju on lihtsalt "maitse asi", ning ei mõistnud inimeste kriitikat. Siiski soovis Ronaldo perekond, et antud skulptuur lennujaamast välja vahetataks. Lõpuks otsustatigi kuju välja vahetada, ning vahetus leidis aset samal päeval, kui Ronaldo MM finaalturniiril esimeses kohtumises Hispaania vastu kübaratriki lõi.

Samas ei ole muutus veel kõiki probleeme lahendanud. Nimelt on osad inimesed teinud avalduse, et tuua tagasi vana kuju. «Antud büst on rohkem nagu meie saare atraktsioon. Me ei saa leppida sellega, et see vahetatakse välja,» vahendab BBC avalduse sisu.