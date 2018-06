Võiduka Lehise treener mures: kuidas ei lasta Euroopa meistrit MMile?

Nelis-Naukase sõnul näitasid nii poolfinaal kui finaal, et Lehis on vehkleja, kes ei anna iialgi alla. Poolfinaalis oli Lehis venelanna Violetta Kolobova vastu ühel hetkel taga 4:10, finaalis Kristina Kuuse vastu aga 5:10. «Ega ta muidu juunioride maailmameister pole. Ta tuli seal ka rongi alt välja,» meenutas Nelis-Naukas Lehise nelja aasta tagust triumfi Plovdivis.

Lehis on õnnega pooleks Euroopa meister. Või õigemini tänu sellele, et vehklemisliidu juhatus otsustas algselt EMilt välja jäänud Lehise siiski tiitlivõistlusele saata. Siiski ei kuulu Lehis neljapäeval võistlustulle asuvasse võistkonda, sinna kuuluvad treeneritekomisjoni poolt valitud Kuusk, täna pronksmedali võitnud Julia Beljajeva, 14. koha saanud Erika Kirpu ja Irina Embrich. Samamoodi jääb Lehis suure tõenäosusega eemale juuli keskel peetavalt MMilt, sest koondis on juba moodustatud.

«Ma ei ole sellega rahul. Võistkonna koosseisu tuleks muuta. Samuti tuleks Lehis lasta MMile, kuidas sa ei lase Euroopa meistrit MMile? Kaaberma ütles, et piletid on juba ostetud. Mina ütlen, et need tuleks prügikasti visata!» andis Nelis-Naukas selgelt mõista, mida ta keerulisest olukorrast arvab.

Peatreener Kaido Kaaberma sõnul tuleks reeglitest kinni pidada. Tekkis ju praegunegi totter olukordki, kus valitsev Euroopa meister ei kuulu MMil Eesti koondisesse, üksnes seetõttu, et vehklemisliidu juhatus otsustas reegleid muuta.