Inglismaa võidule vedanud Kane: Me oleksime pidanud mitu penaltit saama

«See on imeline, ma olen meeskonna üle nii uhke. Mäng oli väga raske, me mängisime hästi ja oleksime pidanud rohkem väravaid lööma. Õnneks suutsime lõpuni pingutada. See on MM – sa peadki viimase sekundini endast kõik andma. Ma värisen siiani üle keha peale võiduvärava löömist,» vahendab BBC Kane'i sõnu.

«Me oleksime pidanud saama mitu penaltit, eriti kui sa võrdled meile tehtud vigu nendele antud penalti olukorraga. Mitmes nurgalöögi olukorras nad üritasid meid kinni hoida. Võib–olla oli see veidike õiglane, et ma peale neid olukordi suutsin siiski lõpus nurgalöögist värava lüüa. Aga see on jalgpall, kohtunik otustas täna nii,» rääkis Kane, vihjates sellele, et tema vastu tehti mitu korda kastis päris selge viga.