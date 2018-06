Rally Estonial stardib ka rallikrossi tipptegija

Lätis laialt tuntud rallikrossisõitja on ka varem rallidel startinud ja tema enda sõnul on tegu hea vaheldusega rallikrossi võistlustele. Tänavu osaleb Nitišs rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel klassis Supercar, kus on peale kahte sõidetud etappi sarja liider. Rally Estonial stardib ta Neiksans Motorsport’i poolt ette valmistatud Mitsubishi Lancer EVO X autoga ja kaardilugejaks on Andris Mālnieks.

Nitišs on läinud ajalukku kui noorim rallikrossi maailmameistrivõistluste etapivõitja. Aastal 2014 võitis ka 18 aasta ja 6 kuu vanusena Norras sõidetud MM-etapi. Tema kogemus rallidelt pärineb Lätis sõidetud võistlustelt, olles osalenud nii rahvuslikel meistrivõistlustel kui Liepajas sõidetud FIA ERC Euroopa meistrivõistlustel. Kiirust on noorel sõitjal jagunud, ette on näidata esikuuiku kohad absoluutarvestuses.

«Sellel hooajal oleme pannud palju rõhku rallidel osalemisele, mis aitab arendada mind kui võidusõitjat. Rally Estonial osalevad WRC sarja tippsõitjad, kellega on kindlasti ralli ajal põnev suhelda ja kogemusi vahetada. Mine tea, äkki mõni neist soovib proovida ka rallikrossi ühel või kahel etapil, elu on alati täis üllatusi,» ütles Nitišs.

Ralli korraldaja Urmo Aava sõnul on Läti rallikrossi tähe osalemine ka korraldajate jaoks oluline. «Vaatamata väiksele kogemusele rallis, on ta juba praegu näidanud head kiirust. Läti on meie jaoks oluline turg ja usun, et Lätist tuleb palju fänne Reinisele ja Andrisele kaasa elama, kui nad stardivad koos WRC sarja tipptegijatega.»