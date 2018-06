Otsepilt: võrkpallikoondis alustab Challenger Cupi Portugali vastu

Eesti meeskonna peatreener Gheorghe Crețu usub, et kuigi Portugalist alles saadi jagu, pole vastaste kodusaalis midagi kergelt tulemas. «Portugal ja Kasahstan on tugevad tiimid, Portugal mängib kodupubliku ees ja usun, et nad on seal hoopis teistsugune meeskond kui Karlovy Varys. Nad võitlevad kindlasti meeletult ja tuleb raske mäng. Kasahstani kohta olen mõnda videot näinud, selles meeskonnas on ka venelasi tugevduseks võetud ja neid ei saa kindlasti alahinnata. See turniir on ju kõikide osalevate koondiste jaoks suur võimalus mängida kõige kõrgemal tasemel ning arvan, et kõik on näljased ja ihkavad võitu,» kommenteeris juhendaja.