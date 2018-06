Lukaku ei tunne kogu Belgia toetust: aga pole hullu, te olete ennegi mu üle naernud

25-aastane Manchester Unitedi ründaja tunneb, et kõik Belgia poolehoidjad ei ole tema taga. Kuid sellest pole tema sõnul suurt lugu. «Kui te ei olnud minuga ajal, kui mul polnud mitte midagi, siis te ei saa mind mõista. Kui olin Chelseas ja ei saanud mängida, naersid paljud mu üle. Kui mind laenati West Bromi, naerdi samuti mu üle,» meenutas Lukaku.

«Need inimesed polnud minuga ajal, kui ma sõin hommikusöögihelbeid veega,» jätkas Lukaku, kes on oma raskest lapsepõlvest ka varasemalt rääkinud.

Kogu tema jutu mõte oli aga selles, et jalgpallist tuleb lõbu tunda. «Proovin sel korral jalgpalli nautida. Elu on liiga lühike, et seda stressi ja draama peale raisata.»