Red Bulli meeskond otsustas loobuda Renaulti mootoritest

«Peale pikka kaalumist ja hindamist, oleme veendunud, et koostöö Hondaga on meie meeskonna jaoks õige suund,» rääkis Horner. Honda mootoreid hakkavad kasutama nii Red Bulli võistkond kui ka nende noortevõistkond Toro Rosso. «Kuna meil on nüüd kaks meeskonda korraga, millele me mootoreid toodame, saame me topelt informatsiooni oma mootorite töövõimekuse kohta,» rääkis Honda president Takahiro Hachigo.

Red Bulli meeskond on veendunud, et see käik on õige, sest McLaren'i meeskond vahetas selleks hooajaks Honda mootorid Renaulti mootorite vastu põhjusel, et nende arust olid just Honda jõuallikad need, mis nende kiirust piirasid. Sellel hooajal on aga näha, et McLareni masinad on tegelikult nüüd veelgi aeglasemad. See annab Red Bulli tiimile kindlustunnet, et Honda mootorid on veidike paremad kui Renaulti omad.