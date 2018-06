Barcelona ei ole rahul Pique seosega luhtunud ülemineku osas

Barcelona asepresident Jordi Mestre lausus BBC-le, et mõlema mängijaga on klubi sellest teemast rääkinud: «President rääkis Piquega ning ütles talle, et sellise asjaga seotus on tekitanud üllatust ja pahameelt nii klubis kui ka klubi poolehoidjate hulgas.»

Pique ise lausus, et ta on üllatunud sellise kriitika üle, mida ta selle filmi pärast saanud on. "Ma rääkisin Griezmanniga, ta ütles mulle, et on võimalik et ta liitub Barcelonaga. Ütlesin talle, et me tahame seda filmida, see oleks väga hea materjal inimestele, et näha, kuidas sellised otsuses sünnivad. Peale seda pole ma rohkem asjaga seotud olnud, lausus Pique.