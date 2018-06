Iraani jalgpall panustab Soome sisule!

Marokolastele esitatavad küsimused on murelikud, iraanlastele hoopis lõbusamad, sest viimased võitsid kohtumise 1:0 90+5. minuti väravast. Iraani ja Maroko ajakirjanike õlgade tagant piiluvad kärsitult ka kaks Soome ajakirjanikku. «Huvitav, kus see Mikko on?» küsib üks. «Peaks kohe tulema, ülejäänud meeskond juba liigub,» sõnab teine lehemees.

Ja ei eksi. Mikko sammubki Iraani meeskonna riietusruumist välja ja on varmalt valmis rääkima nii vapustavast võidust kui ka oma põnevast töökohast maailma ühe tipptreeneri tiimis. 40-aastane soomlane Mikko Kujala on nimelt Iraani koondise füüsilise ettevalmistuse treener (ja ainuke MMil koondiste juures töötav soomlane). Tema ülemus on endine Madridi Reali ja Portugali koondise peatreener Carlos Queiroz, kes juhendab Iraani alates 2011. aastast.