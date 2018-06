Therese Johaug teenis dopinguskandaali kiuste meeletult kasumit

Norra ajaleht Dagens Näringsliv uuris äriregistriandmeid ning selgus, et Johaugile kuuluva ettevõtte Setra maksueelne kasum oli 15 miljonit Norra krooni (1,5 miljonit eurot) ning see on võrreldes 2016. aastaga kolmekordistunud.

Norralanna on ettevõtte Setra ainuomanik, firma pakub reklaamteenuseid ja muud sarnast. Kui 2016. aastal oli Setra kasum 471 581 eurot, siis nüüd on see vaatamata Johaugi dopinguskandaalile kasvanud.

Dagens Näringslivi andmetel on 4,5 miljonit Norra krooni müügitulud, 11 miljonit aga dividendid. Firmale kuulub ka osalus Active Brands Holdingus, mille valduses on Johaugi isiklik kaubamärk.

Johaugi majandusliku edu taga on teadlik tegutsemine – Johaugi mänedžer Jörn Ernst rääkis aastaid tagasi VG-le, et pärast 2011. aasta Holmenkollenis peetud MK-etappi pandi norralanna tulude haldamiseks paika kindel plaan. Johaug ütles ära paljudele reklaampakkumistele, eelistades pikaajaliste lepingute sõlmimist. See taktika on tänu boonussummadele kaasa toonud väärt sissetulekud.

Johaugi nimi müüb nii suusa- kui ka tavalisi talveriideid. Samuti on tal oma rõivakollektsioon, mille Active kolm aastat tagasi ära ostis. Seni on Johaug sissetulekud investeerinud peamiselt kinnisvarasse.