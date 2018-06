FIFA tegi Marokole karmi hoiatuse

«Olime šokeeritud, kui nägime neid pilte ning me ei suuda mõista arsti käitumist. Me ei aktsepteeri sellist meditsiinilise personali tegutsemist. Andsime neile lugupidavalt teada, et selline asi ei tohi korduda,» teatas meditsiinikomisjoni juht Michel D'Hooghe Hollandi rahvusringhäälingule.