Martti Juhkami: Eesti võrkpallikoondis on üks kolmest favoriidist

Kas Kuuba on turniiri suurfavoriit ja millised on Eesti võimalused?

Juhkami: «Kuuba kohta mul täpsem info puudub. Tegu on kindlasti väga noore meeskonnaga. Kuubakad on alati füüsiliselt väga võimekad. Potentsiaali on nende võistkonnas tõenäoliselt kõige rohkem – sealt kerkib igal aastal mängijaid maailma tippu –, aga ma ei ütleks, et nad on Eestist ja Tšehhist suuremad favoriidid. Arvan, et just nende kolme koondise seast – Eesti, Tšehhi ja Kuuba – peaks võitja tulema. Teiste võimalused on oluliselt väiksemad. Kasahstan ja Tšiili on minu jaoks autsaiderid. Portugal peab kodupubliku ees endast maksimumi andma, et kaugele jõuda. Eesti vastu alustab Portugal avamängu kindlasti väga emotsionaalselt, aga kui suudame nad kiirelt maha suruda, ei tohiks võitjas kahtlust tekkida.»

Mis on praegu Eesti koondise tugevused ja nõrkused?

Juhkami: «Meie tugevus on ühtlus. Nagu oleme tänavu näinud, võib punkte tulla väga erinevatelt meestelt. Pole ühte kindlalt liidrit, kes igas mängus teistest rohkem tõsteid saaks.

Ma arvan, et meie nõrkuseks võib kujuneda servi vastuvõtt. Kui meid suudetakse rütmist välja viia, oleme haavatavad. Samas oleme tänavustes senistes mängudes suutnud oma vastuvõtu korras hoida.»

Kas Eesti peaks alustama täna kindlasti haigusest kosuva Robert Tähega?

Juhkami: «Kui Robert on vähemalt 90-protsendilises vormis, alustaksin mina kindlasti temaga. Aga kui ta ei tunne end hästi, siis alustaksin Kristo Kollo ja Oliver Vennoga, kes tõestasid Euroopa Kuldliiga finaalturniiri esitustega, et on võimelised ka sel tasemel väga hästi mängima. Robit oleks võib olla targem hoida hoopis otsustavateks mängudeks.»

Kui Täht saab mängida, siis kes peaks tema kõrval olema teine nurgamees algkoosseisus?

Juhkami: «Kui Robi mängib, ei imestaks ma, kui algkoosseisu kuulub Kollo. Seda just vastuvõtu tõttu. Aga kui Robit pole, peab väljakul olema kindlasti Venno, sest Kollo on pigem musta töö tegija kui ründekoormuse kandja.»

Kuidas hindad nurgaründaja kohal tegutseva Oliver Venno senist koondisesuve?

Juhkami: «Ta on minu silmis olnud ehk isegi Eesti koondise peamine rünnakuliider tänavu. Oliver lahendab raskeid palle väga hästi. Ka tema vastuvõtt pole tegelikult kehv. Kui arvestada, et ta on ikkagi diagonaalründaja, kes mängib olude sunnil nurgas, võtab ta servi korralikult vastu. Tehniline pagas on selleks piisav.»

Kas temporündajatest peaksid algkoosseisu kuuluma Andri Aganits ja Timo Tammemaa või võiks kumbagi neist asendada Henri Treial?

Juhkami: «Ma arvan, et Aganits ja Tammemaa on praegu meie kõige stabiilsem duo. Eriti hästi on mänginud tänavu just Tammemaa, kes eelmisel hooajal veel polnud kõige kindlam.»