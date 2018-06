Hispaania ralli programmis tehti publikule meeldiv muudatus

Teatavasti on Kataloonia ralli vägagi eriline ralli MM-kalendris, kuna reedene päev sõidetakse kruusal, laupäev ja pühapäev aga asfaltil. Reedesed katsed on veidikene muutunud, kuid sõitjatele, kes on alates 2014 aastast MM-sarjas kaasa löönud, suuri üllatusi pole. Laupäeval ja pühapäeval sõidetavad katsed on väikeste eranditega identsed eelmisel aastas sõidetud katsetega.