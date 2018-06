9-aastane Eesti golfitüdruk lõi võistluste käigus hole-in-one'i

Konkurentsitihedaimas U18 poiste vanuseklassis hoiab liidripoistisooni täna par-i välja mänginud Joonas Turba (kokku +3). U21 vanuseklassis on põnev võistlus Sten Erik Soo ja soomlase Otto Tolvaneni vahel. Teise päeva järel on eestlase edu üks löök.U14 vanuseklassis on teistest eest rebinud Richard Teder (+16), lähim jälitaja Valentas Ivancenka jääb maha kaheksa löögiga ja Ralf Johan Kivi üheksaga.