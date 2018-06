FIFA: oleme kohtunikega seni ääretult rahul

Pressikonverentsi välja kuulutavas teates rõhutas FIFA, et on kohtunike senise tööga MM-finaalturniiril väga rahul. «FIFA on kohtunike töö senise tasemega ääretult rahul, nagu ka VARi eduka juurutamisega, mis on üldjoontes jalgpallikogukonna poolt positiivselt vastu võetud ja hinnatud,» sõnas FIFA.