Korvpalliliidu juhatus kiitis Eesti-Läti ühisliiga kontseptsiooni heaks

Juhatus tutvus Eesti-Läti ühisliiga kontseptsiooni ja formaadiga ning kinnitas selle. Uues liigas hakkab mängima 15 võistkonda – 8 Lätist ja 7 Eestist, arvestusega, et Valga-Valka on Eesti võistkond ning mängib kevadel Eesti meistrivõistluste playoffis. Põhihooajal mängitakse kaks ringi – üks mäng kodus ja teine võõrsil. Veerandfinaalides selguvad võitjad kahe mängu kokkuvõttes. Eesti-Läti ühisliiga medaliomanikud selgitatakse välja Final Four turniiril. Audentese Spordigümnaasiumi võistkond ühisliigas kaasa ei tee.

Korvpalli strateegia 2030 raames tutvuti laiendatud strateegia töörühma ettepanekutega. Otsustati kinnitada kuusalatöörühma, mille koosseisude komplekteerimise tähtajaks on 14. august (järgmine juhatuse koosolek, toim.). Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi sõnul on võimalus kõikidel kaasa rääkida. «Läbi töörühmade saame rohujuure tasandil minna arengukava detaili. See on koht, kus on võimalus reaalselt midagi muuta ja kõigil enda sisend anda. Selleks on andnud oma nõusoleku kõik Lepaninal laiendatud strateegianõupidamisel osalenud ning paljud korvpalli kogukonna liikmed.»