Täna: kas Messi ja Argentina väldivad krahhi? MMi 8. päeva lõpetab maiuspala

Enne mängu:

Argentina mängis alagrupiturniiri esimeses voorus Islandiga 1:1 viiki. Seejuures jättis argentiinlane Lionel Messi realiseerimata 11 meetri karistuslöögi. Horvaatia sai aga üsna veenvalt 2:0 jagu grupi autsaiderist Nigeeriast ja asus kolme punktiga gruppi juhtima.

Argentina legend, 1986. aasta maailmameister Diego Maradona andis mõista, et kaasmaalased tegutsesid Islandiga mänguks valmistudes lohakalt. «See on häbi, et Argentina ei mõelnud sellele, et Islandi mängijad on meetri ja 90 sentimeetri pikkused…» sõnas Maradona. Nüüd tulevad aga vastu tehnilised horvaadid…

Argentinal ja Messil on selg tugevalt vastu seina surutud, sest juhul kui jäädakse Horvaatiale alla ja Island võidab homme Nigeeriat, siis seis grupis on nende jaoks äärmiselt intrigeeriv. See tähendab, et argentiinlased vajavad hädasti viiki, aga ka viigi puhul jääb kõik nende enda kätesse, sest viimases voorus minnakse vastamisi Nigeeriaga.

Horvaatia peatreener Zlatko Dali rääkis enne kohtumist järgmiselt: «Mäng Argentinaga on meile maailmameistrivõistlustel kõige lihtsam, sest meil on kolm punkti ja mängime suure meeskonna vastu. Meil pole selles mängus midagi kaotada. Ütlen oma mängijatele enne mängu, et nad seda lahingut naudiksid.»