Kolm küsimust Eesti uue korvpallikoondise debüüdi eel

Täna on meil koondises kolm teismelist mängumeest: Kristian Kullamäe (19), Sander Raieste (19) ja Kaspar Treier (18). Kullamäe on koondises eduka debüüdi juba teinud, mistõttu võib eeldada, et Tiit Sokk annab talle parajalt mänguaega ka eelseisvates mängudes. Suurem küsimärk on aga Raieste ja Treieri kohal. Itaalias klubikorvpalli mängivates meestes peaks olema ainest küllaga, et juba sel suvel meeste koondises märk maha panna. Iseküsimus on aga see, kui palju neile mänguaega jagub. Juhul kui Janari Jõesaar jääb tänasest kohtumisest eemale - eile õhtul polnud otsust veel langetatud -, on mänguvormis 12 mängijat. Et Sokk on kinnitanud MMil edasipääsu püüdmist, tundub tõenäoline, et kohe alguses on välja valitud kindel 8-9mängijaline tuumik, kellega asutakse eesmärki täitma. Samas, kui üldse noortele eelolevas neljas kohtumises võimalus anda, oleks tänane mäng selleks kõige loogilisem valik.