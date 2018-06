Vehklejate peatreener: meie jaoks on iga medal kulda väärt

Järgmisena ootab Eesti epeenaisi ees juulikuus Hiinas toimuv MM. Viimastel päevadel on meedias hoogsalt tuure kogunud intriig naiskonna koosseisu üle. Täpselt puudutab see individuaalvõistlusel EM-kulla võitnud, kuid MM-koosseisu mittekuuluvat Katrina Lehist.

Viimase informatsiooni kohaselt pole MM-koosseis aga lõplikult ikkagi paigas ning tuleval nädalal kogunev vehklemisliidu juhatus võib veel Lehise koosseisu nimetada. «Pärast igat võistlust on uus olukord, praegu ei oska seda kommenteerida. Keskendusime seni võistkonnavõistluseks ja nüüd on see läbi. Eks me vaatame, mis edasi saab,» kommenteeris Kaaberma uudset, kuid keerulist situatsiooni.

Küsimusele, kas Lehist puudutavad küsimused on ka koondises pingeid tekitanud, vastas Kaaberma: «Tundub, et ajakirjanduses on pinged suuremad. Käib mingisugune möll. Selle asemel, et rõõmustada, tõmmatakse intriigi üles. See ei ole ilus.»