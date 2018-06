Postimehe soomekeelse intervjuupalvega nõustus Dettmann pärast tänast naabrite lisaajavõiduga lõppenud mängu hetkegi mõtlemata. Oma staatusest hoolimata - Dettmanni hinnatakse tänu Soome korvpalli uuele tasemele kergitamises põhjanaabrite seas ülikõrgelt - suhtleb juhendaja väga vabalt ja siiralt ega tee väljagi, et intervjuu plaanitust pikemaks venib.

«Olen Eesti korvpalli käekäigul läbi aastate silma peal hoidnud,» sõnab Dettmann. «Eriti hea ülevaate annab ala seisust talvine Läänemere karikaturniir, kus osalevad noored (u16 ja u18 poisid ja tüdrukud - toim.). Olen seda turniiri mitmeid kordi vaatamas käinud ja tean, et Eesti väljavaated paranevad.»

«Eesti tegi tänavu läbi suure noorenduskuuri ja ma olen kindel, et te tulete peagi vahepealsest madalseisust välja. Seda kinnitas ka tänane mäng. Eestil on lisaks noortele talentidele ka korvpallitraditsioonid, mis aitavad ala rasketel aegadel pinnal hoida. Ütleksin Eesti kohta sama, nagu olen öelnud Soome korvpalli kohta: kui ma oleksin investeerija, siis investeeriksin Eesti koondisse,» ütleb juba 14 aastat Soome koondist vedanud Dettmann. «Mind paneb see alati imestama, kuidas väikeriikidel nii palju talente saab tekkida.»

Keda tooks soomlased Euroopa paremikku tüürinud Dettmann Eesti tänasest koondisest eraldi välja?

«Kristian Kullamäest tuleb väga hea mängija. Teda nähes kangastub mul silme ette esmalt muidugi isa Gert Kullamäe ja tema üheksalt meetrilt lendu lastud kolmesed,» muigas soomlane. «Kogu austuse juures Gerdi vastu, pean ma ütlema, et noorem põlvkond on veel parem. Kristian on hoopis mitmekülgsem kui Gert.»

Ka tänases küllalt praagirohkes mängus leidis Dettmann palju head.

«Ma arvan, et publikul oli seda mängu lahe vaadata. Mängiti kiiret ja modernset korvpalli. Kuna vastamisi olid noored meeskonnad, oli täitsa loomulik, et eksimusi tuli sisse. Ma arvan, et mängu kallutas meie kasuks lõpuks kaitsemäng. Saime oma asjad toimima. Lisaks hakkas Eesti väsima.»

Esmaspäevasest korduskohtumisest ei oota Dettmann kerget mängu, olgugi et soomlaste ridadega liituvad mitmed tipud eesotsas Lauri Markkaneni, Petteri Koponeni ja Sasu Saliniga.