Statistikapomm: kas rapitud Neymar saab lõpuks püssi paukuma?

Šveitslase Steven Zuberi värav tähendas, et viimasest 12 MMidel raamidesse läinud pealelöögist oli Brasiilia pidanud võrgust korjama 10. Mõistagi kuulub sinna statistika sisse legendaarne 1:7 kaotus Saksamaale nelja aasta taguse koduse turniiri poolfinaalis

Coutinho on mängudes „mõisa peale“ löönud Brasiilia koondises kaheksa väravat ja neist suisa viis väljastpoolt karistusala.

Väravaid muidu Kostariika mängudes eriti ei lööda. Viimase 600 mänguminuti peale on nende MM-matšides löödud vaid viis väravat.

Kostariika mängitas Serbia vastu algrivistust, mille keskmine vanud oli 29 aastat ja 346 päeva. Tegu on napi rekordiga – varasem vanim algkoosseis pärines 2006. aasta kohtumisest Ecuadoriga, kui mängijate keskmine vanus oli 29 aastat ja 345 päeva.

Ajalugu viiki ei ennusta: varasemast kümnest omavahelisest kohtumisest on alati kumbki meeskond võidukana väljunud. Kostariika on seda suutnud vaid korra – aastal 1960. Ülejäänud üheksa mängu on kuulunud Brasiiliale. Kõige värskem kohtumine pärineb 2015. aasta USAs peetud maavõistlusest, kus brasiillased võitsid Hulki väravast 1:0. Brasiilia superstaarid nagu Neymar ja Philippe Coutinho alustasid selles mängus varumeestepingilt.