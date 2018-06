Luka Modric: meil õnnestus Messi täielikult mängust välja lülitada

«Me ei tohi liialt eufooriasse sattuda. Loomulikult annab selline võit meile edaspidiseks palju enesekindlust. Me oleme näidanud, et suudame suurepärastelt olukordi luua, aga me peame sellele vaatamata jääma kahe jalaga maapeale. Esimene eesmärk, saada alagrupist edasi, on nüüdseks saavutatud. Me teame, et iga järnev mäng saab olema raskem kui eelmine,» rääkis Modric BBC andmetel.