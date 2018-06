Vutihipsterite salakoobas Trehgornaja manufaktuuris

See on üks neid maju, mille kohta Moskva taksojuhid seletavad, et see on stalinski. Nimelt on tegu ühega seitsmest sarnase välimusega kõrghoonest, mille Nõukogude Liidu diktaator Jossif Stalin Moskvasse püstitada lasi. Kui FIFA bossid sellest kurja ajaloo, aga hetkel luksusliku sisuga maja akendest mõnel õhtul üle Moskva jõe kiikavad, näevad nad Valgest Majast ehk Venemaa valitsuse koduks olevast hoonest paarsada meetrit vasakul poole ühte halli looriga kaetud pikka ja kõrget seina.