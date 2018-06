Statistikapomm: kas Islandist saab sellel sajandi esimene Euroopa koondis, kes debüüdil kaks korda kaotust vältinud?

Arvestades, et Island on MMil debütant, pole järgnev statistikakild eriti põrutav, kuid olgu see ajaloolise tõe huvides siiski ära märgitud: Islandi MMide ajaloo esimese värava lõi Alfred Finnbogason. 1:1 viigis Argentiinaga kulus mehel skoori tasandamiseks vaid neli minutit ja 15 sekundit pärast Sergio Aguero avaväravat.