Täna: kas treeninguid vahele jätnud Neymar jätkab Messi radadel?

Ajalugu viiki ei ennusta: varasemast kümnest omavahelisest kohtumisest on alati kumbki meeskond võidukana väljunud. Kostariika on seda suutnud vaid korra – aastal 1960. Ülejäänud üheksa mängu on kuulunud Brasiiliale. Kõige värskem kohtumine pärineb 2015. aasta USAs peetud maavõistlusest, kus brasiillased võitsid Hulki väravast 1:0. Brasiilia superstaarid nagu Neymar ja Philippe Coutinho alustasid selles mängus varumeestepingilt.

Neymari seisund on jätkuvalt aga küsimärgi all. Ründaja tegi täiesti süütus olukorras hüppeliigesele liiga ning pidi kohe ka treeningu katkestama. Brasiilia koondise peatreeneri Tito sõnul on olukord aga kontrolli all ning brasiillane peaks täna platsile jooksma.