Statistikapomm: Rootsi sihib Saksamaale antavat surmahoopi

Ainus kord, kui Saksamaa on avamängu kaotanud, oli 1982, mil Alžeeria näitas neile 2:1 hambaid. Toonagi sai Saksamaa mõõnast üle ja jõudis välja finaali.

Saksamaa jaoks katkes viiemänguline võitude seeria MMil. Nüüd on MMil ainsad võiduseeriad koondistel, kes alustanud tänavust turniiri kahe võiduga – näiteks Venemaa ja Horvaatia.

Saksamaa ja Mehhiko sepistasid kahe peale üheksa väravaraamidesse läinud pealelööki, mis on MMide suurim tulemus pärast 2006. aastat, mil Togo ja Prantsusmaa said samuti hakkama üheksa löögiga.

Kui sakslased on harjunud MMe hästi alustama, siis rootslaste seis oli vastupidine – viimati alustati võidukalt algus 60 aastat tagasi, kui kodusel turniiril oldi 3:0 üle Mehhikost. Järgmised seitse avamängu püsiti võiduta.

Rootsil kulus Lõuna-Korea vastu esimeseks pealelöögiks täpselt 20 minutit. Ka korealased polnud selleks hetkes suutnud veel palli värava suunas teele saata. Ainus kord, mil varem on MMil nõnda kaua pealelööki oodatud, oli 2014. aastal Hollandi ja Kostariika vahelises veerandfinaalis, mil mängukell näitas esimese löögi ajal 20.59. See mäng lõppes 0:0 ja Holland edenes poolfinaali penaltitega.

Kaks Euroopa koondist on omavahel kohtunud kordi ja kordi – esimest korda 1911 aastal, kui mõlemad meeskonnad said kirja ühe võidu. Nüüdseks on saldo napilt kaldu Saksamaa poolele: 15 võitu, 8 viiki ja 13 kaotust. MMidel kohtuti viimati 2006. aasta kaheksandikfinaalis, kus kodumeeskond Saksamaa jäi Lukas Podolski väravatest peale 2:0.