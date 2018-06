Statistikapomm: võit Tuneesia üle tõstis Inglaste lootused taas ebareaalseteks

Inglismaa võidab MMi! Kui enne avamängu Tuneesiaga sai seda öeldud iroonitsedes, siis pärast 2:1 võitu on märgatav osa saareriigist tõesti hakanud uskuma, et see on võimalik. Kui õige kondiproov saab olema viimase vooru kohtumine Belgiaga, siis tänases kohtumises MM-debütant Panamaga lasub inglastel kohustus kindlustada pilet 16 parema sekka.