Statistikapomm: ehk ei ole Senegal nii seniilne, et lubaks Jaapanil peaga värava lüüa

Jaapani võit Kolumbia üle oli ajaloolise tähendusega. Pärast 15 kaotust ja kolme viiki sai lõpuks Aasia (alaliidu all mängiv) meeskond MMil mõnest Lõuna-Ameerika tiimist jagu. Sulud on vajalikud, et statistikasse lugeda sisse ka Austraalia nelja aasta tagune 1:3 kaotus Tšiilile.

Ühtlasi oli tegu Jaapani esimese võiduga Euroopas toimuval MMil.

Shinji Kagawa 5.15 realiseeritud penalti Kolumbia vastu oli Jaapani koondise kiireim värav MMide ajaloos.

Väravavaht Eiji Kawashimast sai avamängus vanim Jaapani eest MMil väljakul käinud mängija. Pass näitas mehel 35 aastat (ja lisaks 91 päeva).

Paar sõna Jaapani võiduvärava võtmemängijast Keisuke Hondast. Ta on Jaapani viimasest kaheksast MM-väravast olnud osaline kuues luues ise kolm ja andes kolmele resultatiivse söödu. Lisaks sai temast esimene jaapanlane, kes andnud resultatiivse söödu kolmel erineval MMil.

Honda nurgalöögi realiseeris Yuya Osaka. Tegu oli Jaapani esimese nurgalöögist löödud väravaga MMil – nende 18. mängus!

Aafrika koondised ei ole MMidel eriti võidukad olnud. Enne Senegali võitu Poola üle maitses viimati Aafrika koondis MMil üheski mängus võidurõõmu neli aastat tagasi 22. juunil, kui Alžeeria oli 4:2 parem Lõuna-Koreast.

Senegal on nüüd MMil pidanud kuus mängu ja võitnud neist kolm. See teeb neist ühe üheksast koondisest, kes võitnud MMil vähemalt pooled mängud ja ainsa sellele kriteeriumile vastava Aafrika meeskonna. Hetkel kuuluvad nimekirja veel Brasiilia, Saksamaa, Itaalia, Argentiina, Holland, Portugal, Taani, Horvaatia, Türgi. Samas on nii Hispaania kui ka Prantsusmaa 50 protsendini jõudmisest järgmise mängu võitmise kaugusel.

Senegal ja Jaapan on varasemalt kohtunud kolmel korral ning jaapanlaste parim tulemus on 1987. Aastal tehtud 2:2 viik. Kaks sel sajandil, 2001 ja 2003, peetud maavõistlust on kuulunud Senegalile.

Jaapan sel MMil:

Mängud: 1:2 Kolumbia

Väravalööjad: 1 – Shinji Kagawa, Yuya Osaka

Kollased kaardid: 1 – Eiji Kawashimast

Senegal sel MMil:

Mängud: 1:2 Poola

Väravalööjad: 1 – Thiago Cionek, Oma Värav