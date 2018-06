Statistikapomm: šokk-kaotuse saanud Lewandowski peab Poola mülkast välja tassima

Juan Quinterost sai esimene kolumbialane, kes löönud värava mitmel MMil. Sealjuures lahutas mehe kahte väravat täpselt neli aastat – 19. juunil 2014 kostitas ta Kolumbiat, 19. juunil 2018 Jaapanit. Erinevus on aga selles, et kui 2014 suutis Kolumbia mängu 2:1 võita, siis nüüd tuli leppida 1:2 kaotusega.

Kolumbia koondis on MMil mänginud 19 mängu saamata kirja ühtegi 0:0 viiki. Vaid kaks rahvusmeeskonda on suutnud MMil kauem väravateta viiki vältida – Austria 29 ja USA 33 mängu.

Ühtlasi oli Sanchezi punane esimene kord, kui mõne meeskonna esimene viga MM-finaalturniiril on kohe lõppenud eemaldamisega.

Kolmandat MMi jutti on esimese punase kaardi teeninud mõni Lõuna-Ameerika meeskonna mängija. 2014 oli selleks Maximiliano Pereira, 2010 Nicolas Lodeiro, mõlemad Uruguaist.

Poola alustas oma kaheksandat MM-finaalturniiri nii nagu harilikult – kaotusega. Allajäämisi avamängus on neil nüüd kirjas juba neli, viike kolm. Ainus võit pärineb aastast 1974, kui 3:2 tehti säru Argentiinale.

Thiago Cionekist sai kaheldava au omanik – ta on esimene poolakas, kes MMil omavärava löönud.

Jakub Blaszczykowskist sai kolmas mees, kes on Poola koondist esindanud rohkem kui 100 mängus. Grzegorz Lato, kelle koondisekarjäär lõppes 1984. aastal, on samuti 100 mängu peal ja enim Poola särki kandnud Michal Zewlakow pidas kõigest 102. mängu ehk Blaszczykowski võib juba alagrupimängudega tema tasemele jõuda. Robert Lewandowski on hetkel 96 koondisemängu peal ehk tema vajaks 100 matšini jõudmiseks vähemalt veerandfinaalpiletit.