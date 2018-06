Statistikapomm: Portugal jahib edasipääsu, Cristiano Ronaldo MMi väravaterekordit

Cristiano Ronaldo tõusis Maroko vastu löödud võiduväravaga koondiseväravate üldtabelis teisele kohale – Portugali koondislasel on koos 85 tabamust, iraanlasel Ali Daelil 109. Ronaldo jättis selja taha legendaarse ungarlase Ferenc Puskáse.

Kui võtta arvesse ka naiste koondise väravad, langeb Ronaldo eurooplaste paremusjärjestuses teiseks, sest Birgit Prinz skooris Saksamaa naiskonna eest karjääri jooksul 128 korral.

Ronaldo neli väravat teemad temast hetkeseisuga MMi vaieldamatult suurima staari, kuid maailmameistrivõistluste skoorirekordini on tal veel kõvasti minna. Just Fontaine võis Prantsusmaa koondise eest lüüa kõigest 21 mängus küll 30 väravat, kuid neist tervelt 13 sündisid 1958. aasta finaalturniiril. Ronaldol on Fontaine’i ees üks eelis: tänapäeval on turniir ühe mängu võrra pikem ehk finaali välja jõudes oleks tal rohkem aega rekord püstitada. Samas on ta juba maha jäämas: Fontaine lõi esimese kahe mänguga viis väravat.

Et Cristiano Ronaldole meeldib ohtralt üritada, on ta ka ametlikult MMide ajaloo enim pealelööke teinud mängija. Selle rekordi võttis ta üle originaalselt Ronaldolt.

Ronaldo sai Maroko vastu kollektsiooni kokku ehk temast sai teine portugallane pärast Jose Torrest 1966. aastal, kes löönud ühel MMil värava nii parema jala, vasaku jala kui ka peaga. Viimastel MMidel ongi skoorimisstiili kaabutriki kätte saanud turniiri peale vaid üks mängija – 2014 James Rodriguez (Kolumbia), 2010 Wesley Sneijder (Holland) ja 2006 Miroslav Klose (Saksamaa)

Ronaldo võiduvärav sündis, kui kohtumist oli kulunud 3.58. Viimati realiseeriti nurgalöök MMil mängu nõnda varajases faasis 1984, kui ungarlane Tibor Nyilasi kostitas El Salvadori väravaga matši neljanda minuti 20. Sekundil.

Ronaldost sai teine mees, kes suutnud MMil lüüa esimese viie minuti sees kaks väravat. Ronaldo tegi seda tänavu Hispaania ja Maroko vastu, 60 aastat tagasi skooris aga NSVLi ja Prantsusmaa võrku brasiillane Vava ehk Edvaldo Jizidio Neto.

Iraani koondise peatreener Carlos Queiroz on portugallane ja varasemalt kaks korda ka nende A-koondist juhendanud. Esimest korda astus Queiroz koduriigi rahvusmeeskonna etteotsa 1991 ja püsis seal 1993. aastani. Mehe teine ametiaeg oli aastatel 2008-2010, kui Portugal ei saanud MMil neljast mängust kolmes jalga valgeks ning jäi pidama kaheksandikfinaalidesse

Iraanil võib küll tabelis ilutseda kolm punkti, kuid see tuli Maroko omaväravast. Ise tehtud pealelöök läks neil viimati raamidesse 137 mänguminutit tagasi. Samas on see kasin tabavus põhjus, miks Hispaania väga teravat minekut näidanud Iraani käest kolme punktiga pääses.

Kas mõlemad meeskonnad löövad värava? Leia tõenäosused siit!

Iraan ja Portugal on varasemalt kohtunud kahel korral ning mõlemal puhul on edu saatnud viimaseid. 2006 mängiti MMil samas alagrupis ning Ronaldo penalti vormistas portugallastele 2:0 võidu.

Portugal sel MMil:

Mängud: 3:3 Hispaania, 1:0 Maroko

Väravalööjad: 4 – Cristiano Ronaldo

Kollased kaardid: 1 – Bruno Fernandes, Adrien Silva

Iraan sel MMil:

Mängud: 1:0 Maroko, 0:1 Hispaania

Väravalööjad: 1 – Oma Värav