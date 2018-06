Statistikapomm: Hispaaniale piisab Maroko vastu viigist

MMi ühe favoriidi Hispaania jaoks pole turniir alanud just kõige lihtsamalt – Portugal ning Iraan on mõlemad osutanud kõva vastupanu, kuigi paberil on neil kvaliteeti hispaanlastest vähem. Mõnes mõttes on suisa üllatav, et Hispaania on neist mängudest kokku neli punkti teeninud. Kolmas mäng peaks tulema neile kõige lihtsamalt – Maroko jaoks pole enam midagi mängus.