Eesti võrkpallikoondise unistuse võib purustada konkurendi säästurežiim

Portugal võitis avamängus Eestit 3:0 ning Eesti teises 3:1 Kasahstani. See tähendab, et kui kasahhid võidavad täna portugallasi 3:0 või 3:1, jääb Eesti alagrupis viimaseks ehk kolmandaks ega jõua nelja parema sekka.

Olukorra muudab meie jaoks keeruliseks tõsiasi, et Portugal vajab alagrupi esikoha kindlustamiseks vaid ühte geimivõitu. Ühtlasi teavad kõik turniiril osalevad meeskonnad, teiste hulgas ka Portugal, et Eesti on Kasahstanist parem meeskond ehk oleks konkurentidele nii poolfinaalis kui ka võimalikus finaalis ebameeldivam vastane.