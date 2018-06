Saksamaa ajakirjaniku küsimus pani peatreener Löwi prahvatama

Arvestades ootamatut kaotust ja pingelist olukorda, möödus peatreener Joachim Löwi tänane mängueelne pressikonverents rahulikult, eelkõige asjalikus meeleolus. Visati suisa üks nali. Aga üks küsimus ajas peatreener Joachim Löwi siiski närvi ja pani prahvatama.

Nimelt uuris telekanali ZDF reporter Marcel Bergmann, kas Mehhikolt saadud 0:1 kaotuse tõttu kadus Löwi usk mõnda oma võtmemängijasse? «Härra Bergmann, palun, miks peaks see kaduma?» vastas silmnähtavalt ärritunud Löw. «Muidugi oli meie esitus kriitika objektiks, mis oli ka täiesti normaalne. Aga sügav usaldus mängijatesse, kellest paljud on tipptasemel mänginud rohkem kui kolm-neli aastat, ei kao ühe mänguga. Nad on tippmängijad, kes on võitnud rohkelt tiitleid. Seda kõike üks mäng ei muuda.»

Pressikonverentsil tulid jutuks ka mitmed muud teemad.

Kuidas lahti muukida ilmselt päris kaitsva hoiakuga mängule tulev Rootsi?

«Me kohtumegi väga sageli kaitsva hoiakuga meeskondadega. See pole meie jaoks midagi uut. Valiksarjas olidki enamik mänge sellised. Mehhiko vastu polnud meie kohavalik rünnakul õnnestunud – kõik tahtsid rünnata, mistõttu võeti teineteiselt ruum ära, kaotati pall ja anti Mehhikole palju ruumi ohtlikeks vasturünnakuteks. Meie kohavalikud olid kehvad kõigis liinides, palli jagamine samuti.

Kõiki neid asju arutasime möödunud nädala jooksul meeskonnas palju. Mis puudutab homset mängu, siis ei tohi me endale ülearu suurt stressi peale panna või kahelda enda mängustiilis, sest Saksamaa on ikkagi viimase kuue-seitsme aasta jooksul olnud väga edukas. Tõsi, Rootsi on väga organiseeritud meeskond, kes on viimase kahe aasta jooksul lubanud lüüa endale vist keskmiselt ainult 0,5 väravat. Aga oleme harjunud kaitsvate vastu mängima ja suudame ka siis olukordi tekitada.»

Mida arvata tiitlikaitsja needusest (nii 2010 kui ka 2014 langes tiitlikaitsja alagrupiturniiril konkurentsist)?

«Seda küsitakse sageli. Muidugi on tiitlikaitsjana olukord teistsugune. Kõik tahavad nende vastu võitu eriti palju. Samas on korra juba tiitli võitnuna nälga ja kirge üleval hoida keeruline. Seetõttu ongi ülivähe meeskondi suutnud tiitlit kaitsta (jalgpalli MMi ajaloos ainult Itaalia 1938 ja Brasiilia 1962 – toim). Selge see, et see ongi väga keeruline. Aga kui homme võidame, oleme taas sõiduvees. Ja eks siis näis, kuidas turniir edasi kulgeb. Turniiri käiku mõjutavad väikesed asjad – õnne on vaja, vigastusi vältida. Hetkel keskendume ainult homsele ega mõtle kaugemale.»

Milliseid Rootsi mängijad on Löwile muljet avaldanud?

«Pole mõtet hoiatada meeskonda individuaalsete mängijate, vaid ikka terve meeskonna osas. Rootsi on suurepärase sidususega meeskond. Kõik rügavad ühise eesmärgi nimel väsimatult ja nad suudavad pea igas mängus endast maksimumi anda. Samuti on kiiduväärt nende hoiak – neil on kombeks mitte kunagi alla anda. Mul on meeles, kui juhtisime 4:0, aga mänglõppes 4:4 viigiga.»

Kui kindel on Löw, et vastase analüüs seekord samamoodi rappa ei lähe nagu nädala eest mängus Mehhuikoga?

«Ainuke asi, mis meid mängus Mehhikoga üllatas, oli see, et nad ei tulnud meid kõrgelt pressima. Kõigis eelnevates mängudes olid nad seda teinud. See oli ainuke üllatus. Kõrge surve olnuks ka meile sobiv, sest hoidnuks tähelepanu kohe algusest peale kõrgel. Rootsi võib samuti millegagi üllatada, kasutada viiemehelist kaitseliini või 4-4-1-1 asetust, aga mie jaoks see midagi olulist ei muuda – peame leidma ruumi kaitseliini taga, olema üleminekutes edukas ja võimalused ära kasutama.»