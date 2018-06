Täna: kas Mehhiko koondis suudab peale Saksamaa alistamist hea hooga jätkata?

Mehhiko toetajad ja mängijad ei julgenud ilmselt nii suurepärast turniiri algust oodata, kui nad kuulsid, et esimeses mängus tuleb neile vastu valitsev maailmameister Saksamaa. Ootamatult olid sakslased aga Mehhikoga hädas ning Hirving Lozano poolt löödud värav tõi Mehhikole üllatusliku 1:0 võidu. Võiduga Lõuna-Korea vastu teeksid mehhiklased oma edasipääsu alagrupist vägagi tõenäoliseks.

Lõuna-Korea meeskond seisab aga silmitsi väga keerulise olukorraga. Esimeses mängus saadi Rootsilt napp 0:1 kaotus, mis tähendab seda, et hetkel on neil tabelis 0 punkti. Selleks, et MMil saaks ka kaheksandikfinaalides mängida, tuleb kõigepealt kindlasti alistada Mehhiko. Seejärel tuleb võita ka järgnev mäng Saksamaaga. Vaatamata keerulisele seisule läheb Lõuna-Korea kindlasti Mehhiko vastu võitu võtma.